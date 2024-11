Ilfattoquotidiano.it - Mohamed Al-Fayed accusato di stupro da 111 donne. Nel mirino anche la polizia di Londra

Prima erano sessanta, ma ora sono arrivate a 111 leche accusano die violenza sessuale neiAl-, il defunto proprietario dei grandi magazzini Harrods, compiute nell’arco di quasi quattro decenni. La vittima più giovane, secondo quanto riferito, aveva solo 13 anni.Il Guardian scrive che la portata di tali crimini renderebbe Al, morto lo scorso anno all’età di 94 anni, uno dei più noti molestatori sessuali della Gran Bretagna. Secondo Scotland Yard, cinque persone non identificate sospettate di aver agevolato Al, padre di Dodi, morto a Parigi nel 1997 con la principessa Diana, sono attualmente sotto inchiesta. È in corsouna vasta revisione per verificare se in passato laabbia mancato delle opportunità durante le indagini e se vi siano motivi per procedere contro ufficiali, attuali o passati, in relazione a accuse di corruzione storica.