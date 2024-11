Mobilità docenti 2024 si punta ad ampliare le deroghe per i docenti con vincolo Si passa alla fase politica cosa può accadere

Leggi su Orizzontescuola.it

per l'anno scolastico 2025/26: si è conclusa oggi la parte tecnica della revisione del Contratto Integrativo per il triennio 2025/28 per i trasferimenti e iggi di cattedra e ruolo. Siadessocosiddetta "".significa. L'articolo, siadleper icon. Si”,può