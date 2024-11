Palermotoday.it - Miracolo Athletic, il futuro Chievo di una Palermo senza derby: "Il sogno? Sfidare i rosa, presto saremo al Velodromo"

Una data: 6 giugno 1971. I palermitani della Fincantieri, guidati da Carmelo Del Noce, sono raggruppati al centro del campo. Siamo allo stadio Arturo Collana di Napoli. L'arbitro ha appena fischiato la fine dello spareggio per la promozione in Serie C contro il Siracusa: entrambe le squadre hanno.