Fanpage.it - Milly Carlucci chiude il caso Angelo Madonia: “Siamo arrivati a un punto in cui non si poteva più lavorare”

Leggi su Fanpage.it

La conduttrice di Ballando con le stelle chiarisce e mette unal: "Il maestro è espressione della produzione, non rappresenta se stesso. Le condizioni per continuare non c'erano più".