Lapresse.it - Milano, Piantedosi: “Esagerato assimilare i fatti di Corvetto e banlieue parigine”

“Credo che oggettivamente sia moltoquello che è successo alcon i contesti che avete citato. Per questioni di numeri ed evidenza”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, al termine del vertice sulla sicurezza in prefettura a, con riferimento alle.”Ma sono segnali che non vanno sottovalutati e l’ho detto anche in altri contesti – ha affermato – Sono segnali di un disagio che adesso è contenuto nei limiti in cui l’abbiamo visto, ma che potrebbe essere la sveglia per un’attenzione maggiore”.