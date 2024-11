Sbircialanotizia.it - Milano, Piantedosi assicura: “Città non è fuori controllo”

Vertice in Prefettura per affrontare nel dettaglio la situazione legata agli scontri nel quartiere Corvetto. "Non si può assimilare quanto successo ai contesti delle banlieue", ha detto il ministro dell'Interno “Non si può dire chesia una. Poi, nessun segnale va sottovalutato”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo, al .