Romadailynews.it - Meteo Roma del 28-11-2024 ore 19:15

venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo asciutto per tutta la giornata Marco numerosità sul coste pianure localmente anche basta e compatte in serata e nottata ancora tempo stabile con un Rosita sul settore di nord-ovest maggiori spazi di sereno altrove al centro tempo instabile nel corso della giornata sui settori adriatici con pioggia acquazzoni sparsi Quota neve in calo fin sotto i 1000 metri in serata nottata ancora fenomeni a ridosso dell'Appennino con neve fino a 600 700 metri a tutte condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con pioggia acquazzoni sparsi fenomeni anche sulla Sicilia settentrionale ampie schiarite sulla Sardegna in serata e nottata ancora precipitazioni con neve in calo fino a 100 1000 m temperature in generale diminuzione sia nei valori massimi che in quelli minimi