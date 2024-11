Quotidiano.net - Messina, non siamo cavaliere bianco per il Banco Bpm

"Noibianchi perchéperbene, ma sicuramente noncavalieri in queste operazioni per un motivo molto semplice: abbiamo una quota di mercato talmente elevata che non posfare nessuna operazione in Italia". Così Carlo, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, sugli ultimi sviluppi del risiko bancario e l'ops di Unicredit sulBpm. "Quindi a prescindere dal fatto che non lo vogliamo fare non lo potremmo fare" ha aggiunto. Per quanto riguarda il possibile utilizzo della golden power da parte dle governo "Il pallino per questa operazione deve essere per la supervigilanza della Bce e per la decisione finale degli azionisti. Altri interlocutori possono intervenire solo se ci sono tematiche di sicurezza nazionale. Il governo interviene solo se ci sono tematiche di sicurezza nazionale e inquesto caso non vedo i presupposti.