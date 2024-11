Mese del Sagittario | l’approfondimento astrologico del mese di Dicembre

Leggi su .com

Life&People.it Eccoci arrivati alla fine dell’anno solare, alla chiusura dei conti, al momento del letargo. Come si concilia tutto questo con ildel? Con il segno dominato da Giove, il padre di tutti gli Dei? E con il fuoco, la mobilità, e la voglia di fare festa? Niente di difficile da amalgamare per il segno della filosofia, della conoscenza, del lungo girovagare, ma anche dell’indipendenza e dell’ottimismo. La simbologia del segno è tra le più affascinanti dello zodiaco. Posizionata in piena Via Lattea, le stelle che compongono la sua costellazione disegnano da una parte una curva e dall’altra una freccia stilizzata, pronta ad essere scoccata.L’arciere celeste che governa il cielo delè forse il più mitologico tra tutti i segni zodiacali. La sua forma metà umana e metà animale è proprio la perfetta rappresentazione di tutte le caratteristiche del segno, che dominato dal pianeta Giove, concentra in sé dalle più alte sfere della conoscenza, alle più terrene doti di spontaneità.