Merita la sfida della mobilità sostenibile al Sud | focus a Roma con Urso e i protagonisti del settore

Martedì prossimo, 3 dicembre, Fondazione– col presidente onorario Claudio De Vincenti – e Matching Energies Foundation – col presidente Marco Zigon – ospiteranno, nella sede di Unioncamere in Piazza Sallustio 21 a– si legge in una nota – un confronto pubblico tra Governo, aziende ed esperti sul tema – centrale nel quadrostrategia di decarbonizzazione –, con particolare attenzione a quanto accade al Sud. Ai lavori, che inizieranno alle 10.30, prenderà parte il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo. “Il Sud – spiega il professor Giuseppe Coco, autore, con Claudio De Vincenti, del position paper che verrà esposto in apertura di dibattito e ne costituirà il filo conduttore – è coinvolto in maniera rilevante nella strategia, sia perché gran parte degli investimenti del Pnrr in ferrovie ad emissioni zero sono effettuati nel Mezzogiorno, sia perché nel Mezzogiorno c’è la parte più consistente delle installazioni di rinnovabili.