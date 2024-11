Modenatoday.it - Mercato Natalizio al Novi Sad: a dicembre in programma nove appuntamenti

Leggi su Modenatoday.it

Vitale come non mai, il Consorzio ilanche quest’anno ha scelto di mettere in campo uno sforzo straordinario per offrire a tutti i modenesi benper fare shopping durante il mese di. Si parte lunedì 2 per proseguire, sempre il lunedì, con glidel 9.