Iltempo.it - Meloni su fondi coesione: Curioso, su 126 miliardi ne sono stati spesi 40 quando ci siamo insediati

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Cagliari, 28 novembre 2024 "Il ministro Fitto ha cominciato un'interlocuzione con tutti i Presidenti delle Regioni per andare a fondo su quella che era il ciclo di programmazione deidiappena concluso, in teoria nel 2020 e quello che si stava ancora programmando e diciamo il risultato di questo confronto è stato un po'nel senso che, per quello che riguardava il ciclo di programmazione concluso quindi 2014-2020 su 126di euro disponibili ne eranopoco più di 40". Così il Presidente del Cosiglio, Giorgia, alla firma degli Accordi per lo sviluppo e latra il Governo e la Regione Sardegna a Cagliari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev