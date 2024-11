Lapresse.it - Medioriente, Cpi: “Possibile revoca arresti se Israele fa indagine seria”

I giudici della Corte penale internazionale “potrebberore“ i mandati di arresto nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant “solo in presenza di argomenti molto forti”, se“istituisse una commissione” per un’approfondita, “i giudici” valuterebbero le conclusioni esattamente come fatto per le “accuse per le quali i mandati sono stati rilasciati”. Lo ha affermato il portavoce della Cpi, Fadi El Abdallah, in un’intervista all’emittente israeliana Kan.Il portavoce ha respinto le accuse di pregiudizi anti-israeliani rivolte alla Corte. “Tutto quello che viene discusso sono questioni giuridiche e legali. Quello di cui tutti dovrebbero preoccuparsi è che tutti dobbiamo obbedire alle leggi e nessuno è al di sopra della legge”, ha aggiunto.