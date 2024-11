Fanpage.it - Mbappé affonda il Real Madrid, in Francia lo distruggono: “Non è più neanche un calciatore”

Il rigore sbagliato da Kyliancontro il Liverpool è stato sanguinoso per il, battuto 2-0 ad Anfield e adesso in grande difficoltà nella classifica generale della Champions League. L'attaccante è nella bufera, massacrato dalla critica: "Sta male, non è nemmeno più un calciatore".