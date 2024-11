Lanazione.it - Massarosa, ladri al centro cottura della scuola e alla farmacia comunale

Leggi su Lanazione.it

(Lucca), 28 novembre 2024-aldi Piano di Conca nel comune dinella notte tra lunedì e martedì. Secondo quanto ricostruito, i malviventi hanno preso le chiavi dei mezzisocietà Sodexo, che servono per la consegna dei pasti, ed utilizzandone due si sono spostati, forzando una porta a vetri per introdursi all'interno dell'ufficiodirettrice. Ihanno tentato, senza riuscirci, di staccare la cassaforte dal muro per poi darsifuga a bordo di uno dei due furgoni, lasciando l'altro nel parcheggio posteriore. Farmas, gestore, e Sodexo hanno presentato denuncia, fornendo alle forze dell'ordine le immagini delle telecamere di videosorveglianza. «Un atto deprecabile - commenta la sindaca diSimona Barsotti - che colpisce due strutture che offrono servizinostra comunità.