Ilgiornaleditalia.it - Malattie infiammatorie croniche intestinali, al via Congresso Ig-Ibd

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Nasce la Fondazione Ig-Ibd per la ricerca e arrivano le prime ‘raccomandazioni italiane’ per cure uniformi e di qualità Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - Coniugare innovazione e sostenibilità è la sfida per gli oltre 900 clinici riuniti da oggi a Riccione, fino al 30 novembre, per il XV Cong