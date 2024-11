Lanotiziagiornale.it - Maggioranza a pezzi sul canone Rai e la Lega si vendica con Forza Italia sulla Sanità

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Non sono bastati i rinvii. Non sono bastati neanche i vertici di. La frattura trasulRai è rimasta e si è concretizzata in un voto che ha visto il governo andare sotto, proprio per la decisione degli azzurri di votare con le opposizioni. Il taglio delRai da 90 a 70 euro, proposto dallanella discussione del decreto fiscale in commissione, viene bocciato. Due parlamentari di, Claudio Lotito e Dario Damiani, hanno espresso voto contrario, schierandosi così insieme alle opposizioni contro la proroga della riduzione del. La resa dei conti è andata in scena ieri mattina dopo che il governo aveva dato parere positivo sull’emendamento del Carroccio. Ma il giudizio positivo dell’esecutivo non è bastato: il voto è finito 12 a 10.