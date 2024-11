Arezzonotizie.it - L’Unione Regionale Cuochi Toscani istituisce il Ribollita Day

Leggi su Arezzonotizie.it

la prima edizione delDay. La giornata, promossa in collaborazione con il Consorzio del Pane Toscano Dop e con la Confraternita della, è fissata per domenica 1 dicembre e rappresenterà un’occasione per omaggiare, valorizzare e.