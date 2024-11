Lapresse.it - Ludovico Einaudi, al via la serie di 17 show sold out a Milano

Leggi su Lapresse.it

Da giovedì 28 novembre a mercoledì 18 dicembresarà al Teatro dal Verme diper unadi appuntamenti tuttiout, che introducono il nuovo Summers Portraits Tour. Diciassette concerti che fanno seguito alle anteprime esclusive di Torino e Firenze e aprono di fatto il nuovo tour mondiale del 2025. Un anno importante che prende il via con la pubblicazione del nuovo album Summer Portraits in uscita il 31 gennaio 2025 per Decca, distribuito in Italia da Universal.L’appuntamento al Dal Verme è una residency che conferma il profondo legame dicon la città e, come da tradizione, sarà nuova, unica e totalmente coinvolgente. Ogni sera infatti si vivrà un’esperienza arricchita da un percorso fortemente ispirato all’arte. “Per me è un po’ la metafora della creazione artistica, del desiderio mai appagato, della ricerca incessante di una promessa splendente che sembra vicina – dichiara– ma di fatto è impossibile da raggiungere.