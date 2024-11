Lapresse.it - Londra, principe William a evento per protezione fauna selvatica

Leggi su Lapresse.it

Ilmercoledì sera ha premiato i vincitori dei dei Tusk Conservation Awards a. Il primogenito di Re Carlo III, che è patrocinatore dei premi, ha consegnato il PrinceAward for Conservation in Africa a Nomba Gname, il Tusk Award for Conservation in Africa a Edward Aruna e il Tusk Wildlife Ranger Award a Claver Ntoyinkima.Durante la serata di galaha partecipato a un ricevimento e ha incontrato alcuni degli ambasciatori dell’associazione, tra cui i musicisti Ron Wood e Mark Knopfler. La cerimonia di premiazione ha luogo ogni anno e riconosce i leader della conservazione per il loro lavoro nelladella