LM-61 in Scienze della Nutrizione Umana. La laurea per chi ama nutrire la mente su Campusinrete.it

Leggi su Orizzontescuola.it

LaMagistrale in(LM-61) non solo forma esperti in ambito nutrizionale, ma apre anche interessanti opportunità di carriera nel mondo scolastico. Grazie alla sua flessibilità e al percorso interdisciplinare, questaconsente l’accesso a diverse classi di concorso, alcune delle quali estremarichieste. LM 61 gli sbocchi professionali nella scuola .L'articolo LM-61 in. Laper chi amalasu.it .