Oasport.it - LIVE VakifBank Istanbul-Milano, Champions League volley femminile in DIRETTA: Egonu contro il suo passato, assente Orro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladella sfida valida per la terza giornata didi, girone C tra te turche dele la Numia. La squadra lombarda va a caccia di un risultato rigenerante dopo la secca sconfitta subita tra le mura amicheConegliano venerdì sera. Le venete in questa fase sono quasi disarmanti per le avversarie. Le milanesi per alcuni tratti hanno retto il ritmo della formazione di Santarelli, poi hanno mollato la presa perchè in questo momento, conancora non al meglio, senza Pietrini,non può reggere il confronto. In Turchia si potrebbe ripresentare questa condizione perchè, oltre a Pietrini, saranno assenti anche l’alzatrice titolare Alessiae l’opposta di riserva Radostina Marinova, ma forse è un banco di prova un po’ meno severo per la squadra di Lavarini che ha bisogno ancora di oliare alcuni meccanismi e arriva da una prima parte di stagione in cui non ha potuto lavorare con tutti gli elementi della rosa ma nella quale la squadra ha affinato la parte caratteriale, riuscendo ad ottenere successi anche in condizioni di emergenza: un aspetto che potrebbe tornare utile nella seconda parte dell’annata quando l’asticella si alzerà e in casa Numia si spera di avere tutti gli elementi presenti e in condizione.