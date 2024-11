LIVE – Paris-Virtus Bologna 69-59 Eurolega 2024 2025 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ilindi, sfida valida come 12^ giornata dell’di. La formazione di coach Banchi è reduce da tre sconfitte di fila, arrivate comunque contro avversarie di assolutollo come Real Madrid, Panathinaikos e Fenerbahce, e ora riparte da questa trasferta contro una squadra di alta classifica e che sta vivendo un momento di forma a dir poco straordinario. La squadra francese, infatti, fa parte del gruppetto di “seconde” a quota otto vittorie, di cui addirittura sette ottenute consecutivamente, battendo Barcellona e Efes negli ultimi due turni. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 28 novembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.COME VEDERE LA PARTITA IN TVRISULTATI E CLASSIFICHEREGOLAMENTOCOME VEDERE L’INPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5FINE TERZO QUARTO29? – Subito parziale di, 69-59.