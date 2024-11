Fanpage.it - L’incidente di Denise: “La mia aspirapolvere è esplosa mentre era sotto carica, non fate il mio errore”

Una signora inglese ha rischiato che la sua casa prendesse fuoco a causa di un incendio divampato dopo l'esplosione di un'a batteria al litio. Gli incidenti di questo tipo sono infatti sempre più frequenti, per questo è importante mettere in atto tutte le raccomandazioni necessarie per ridurre il rischio di esplosione.