Romatoday.it - Licenze taxi a Roma, arrivano garanzie e fidi

Leggi su Romatoday.it

Gli aspiranti tassisti di, che hanno superato l'esame per la concessione di 1.000 nuove, hanno un nuovo alleato. Anzi, due. Legacoop Lazio e Banca Etica, infatti, hanno stretto un accordo in base al quale sarà possibile per chi ne ha necessità di ottenere finanziamenti, anche in.