Novaratoday.it - Libertas Nuoto Novara, 2 vittorie e 6 podi per gli Esordienti A al Gran Prix

Due affermazioni, due secondi ed altrettanti terzi posti per la squadra dellanella prima prova delregionale dedicato alla categoriaA e andato in scena lo scorso 24 novembre nella piscina "Usmiani" di Torino, in vasca da 25 metri.Seipiù.