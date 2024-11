Ilgiorno.it - Lecco, mancanza di igiene: chiuso un ristorante in città

, 28 novembre 2024 – Sporcizia ovunque e mancato rispetto delle più basilari norme igieniche. Non il massimo per un posto dove i clienti pagano per mangiare. Per questo i poliziotti dell'Amministrativa della questura dilo hanno, almeno fino a quando non verrà bonificato e tirato a lucido. Gli agenti della divisione Pasi, la Polizia amministrativa, sociale e immigrazione, hanno compiuto quattro ispezioni in altrettanti ristoranti e negozi per la vendita di alimentari. Parecchie le violazioni riscontrate: dalla mancata esposizione della tabella alcolemica alle violazioni in materia di sicurezza alimentare, dall'etichettatura non corretta alle mancata indicazione degli allergeni. Ai controlli hanno partecipati anche gli ispettori di Ats della Brianza. “E' stata adottata un’ordinanza di chiusura, fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie, nei confronti del gestore di un esercizio di ristorazione, per carenza delle previste condizioni di, con obbligo per il titolare di ripristinare i requisiti disattesi”, spiegano inoltre dalla questura.