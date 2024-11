Liberoquotidiano.it - Lavoro: Romano (Nm), 'sciopero diritto sacrosanto, per Landini manifesto politico'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Loè undei lavoratori, garantito dalla nostra Costituzione ma non può essere stravolta la sua natura per fini politici.sta usando l'astensione dalcome uno strumento contro il governo Meloni. Una sorta di-elettorale che mette in discussione tutti i provvedimenti economici dell'Esecutivo, nessuno escluso. Esistono già le elezioni Politiche: è in quella occasione che i cittadini scelgono da chi farsi governare.sta utilizzando lonazionale per ritagliarsi uno spazio nell'elettorato di sinistra. Bene ha fatto il presidente Mattarella a ribadire la necessità di un dialogo tra le istituzioni e le parti sociali, ma evocare la rivolta e il conflitto sociale – come ha fatto il segretario della Cgil non fa bene né al Paese né alla democrazia'".