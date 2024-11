Padovaoggi.it - "LavorAttivaMenteDonna"

Leggi su Padovaoggi.it

Un evento pensato esclusivamente per te, donna attiva e determinata! Un'opportunità per incontrare altre donne come te, condividere esperienze e trarre ispirazione. All'interno troverai un workshop motivante, unolentina Contini che creerà un momento di networking per ampliare il tuo network.