Lara Colturi può tornare italiana? Daniela Ceccarelli lasciò più di uno spiraglio aperto…

Otto giorni dopo aver festeggiato il suo diciottesimo compleanno,si è tolta la soddisfazione di conquistare sabato scorso il primo podio della carriera in Coppa del Mondo chiudendo in seconda piazza lo slalom speciale di Gurgl. Un’impresa non indifferente per la portacolori dell’Albania, nata e cresciuta agonisticamente in Italia sotto l’ala protettrice dei suoi genitori.Molti appassionati italiani di sci alpino si chiedono se in futuro la classe 2006 sceglierà di vestire i colori azzurri, ma almeno per il momento nel medio-breve periodo non sembrano esserci questi presupposti., mamma e allenatrice di, aveva parlato così di questo eventuale scenario ai microfoni di OA Sport ormai due anni e mezzo fa: “, come ogni atleta che ne abbia i requisiti, ha la possibilità di richiedere il cambio di licenza.