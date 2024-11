Vicenzatoday.it - Lane: Rimini, Rimini. Le pagelle del “Baffo”

Leggi su Vicenzatoday.it

Dopo essere andati in vantaggio col rigore di Capone, i biancorossi lasciano 45 minuti agli ospiti, che da pecorelle si trasformano in leoni. Per loro bravura o per insipienza della baby gang di Vecchi?LEDEL “” BELLONIMASSOLO 6,5: spettatore non pagante nella prima parte di.