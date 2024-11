Ilrestodelcarlino.it - La scomparsa di Daniela Ruggi: nuove ricerche, la voce del paese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 28 novembre 2024 – “Tutti la vedevamo, ultimamente era peggiorata: camminava su e giù per le strade. Abbiamo provato ad aiutarla, ma evidentemente abbiamo fallito e nessuno ha fatto abbastanza”. C’è sconcerto a Vitriola di Montefiorino, in provincia di Modena, dove viveva da anniin condizioni precarie in una casa di famiglia dove mancavano sia l’acqua sia l’elettricità. La 31enne èdallo scorso 18 settembre, quando è stata riportata a casa in ambulanza dall'ospedale di Sassuolo dove era andata per recarsi al pronto soccorso. Da tempo ilaveva provato ad aiutarla, ma raramenteaccettava la mano di qualcuno: viveva sola e desiderava stare in solitudine. Sul caso la procura di Modena ha aperto un fascicolo che ipotizza il sequestro di persona.