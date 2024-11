Quicomo.it - La più grande catena di prodotti di bellezza e igiene apre un nuovo store nel Comasco e cerca personale

Leggi su Quicomo.it

Nuova apertura nela Albese con Cassano di Acqua&Sapone. L'azienda milanese, con una rete di oltre 800 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale, 134 in Lombardia e già 13 nel, è in costante crescita. Propone unavarietà dimake up, profumi,per.