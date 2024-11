Wired.it - La pirateria online in Italia è meno diffusa di quel che si pensi

Lo afferma uno studio dell'Ufficio europeo dei brevetti, che osserva come gli utentini accedano in media 7,3 al mese a portali di contenuti piratai contro una media europea di 10. Lo streaming illegale colpisce soprattutto tv e sport in diretta