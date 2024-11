Giornalettismo.com - La maxi-retata che ha colpito la pirateria audiovisiva in Europa

Italia, ovviamente. Ma anche Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia. Una rete di pirati che serviva 22 milioni di utenti e che aveva un giro d’affari potenziale di 250 milioni di euro al mese. Il tutto servendosi di contenuti illegali messi a disposizione degli utenti stessi, che non avevano bisogno di abbonamenti e sottoscrizioni per accedere a immagini e testi coperti dal diritto d’autore. L’operazione è stata ribattezzata Taken Down ed è stata portata avanti dalla procura di Catania che, grazie anche alla collaborazione internazionale di Eurojust ed Europol, nell’ambito della rete operativa @on (finanziata dalla Commissione Europea), ha assicurato alla giustizia gli 11 responsabili di questo business illegale. LEGGI ANCHE > E allora, esistono altri sistemi per debellare la? Taken down ha assestato un duro colpo allaa livello internazionale Gli utenti – come detto 22 milioni in tutta, su una popolazione di 500 milioni di persone – potrebbero ora seriamente rischiare una sanzione amministrativa, come ha avuto modo di affermare Francesco Curcio, il procuratore di Catania che ha coordinato l’intera operazione.