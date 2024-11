Repubblica.it - La mappa dei marketplace globali: Amazon, Vinted, Temu, eBay, chi sale e chi scende e dove

Leggi su Repubblica.it

Italia roccaforte, in Europa il fast fashion corre più veloce del second hand. Piattaforme col segno più quasi ovunque, tranne in UK e Cina: la ricerca sugli e-commercedi Yocabè