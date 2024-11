Sbircialanotizia.it - “La formazione economica per la difesa della democrazia”, l’intervento di Vincenzo Boccia nel Libro dei Fatti 2024

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il contributo del Presidente Luiss School of Government nella 34esima edizione del volume "Laper la" nell'intervento neldeidel Presidente Luiss School of Government,, autore del contributo presente nel volume giunto quest'anno alla 34esima edizione. L'intervento di"Viviamo tempi in cui è chiaro .