La corruzione endemica di Kiev lascia senza energia gli ucraini, lo dicono i media occidentali

Ladell’apparato statale ucraino non ha effetti soltanto sulla difesa e sull’esercito al fronte, ma anche sulle infrastrutture energetiche del Paese. Oggi glirischiano seriamente di passare un inverno al buio e al freddo. E non dovranno prendersela solo con l’artiglieria russa.Lavori non fatti o fatti malePer questa tetra prospettiva la colpa ricade soprattutto sui funzionari che non hanno voluto o saputo costruire in tempo le protezioni per le sottostazioni,ndole esposte agli attacchi. E ora che siamo entrati nella stagione fredda, gli effetti delle interruzioni di corrente si sentono eccome. Ma si poteva intervenire puntualmente: erano a disposizione tanti mesi e tanti finanziamenti degli alleati. Anzi, sono venuti ad aiutare direttamente in loco ingegneri ed esperti da USA, Regno Unito, Germania e Giappone.