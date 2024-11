Lanazione.it - ’La Bella e la Bestia’ parlano moderno

Un classico della Disney approda sul palcoscenico del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Per “Stasera Pago Io”, rassegna serale per ragazzi e famiglie, domani alle 21 la compagnia Fontemaggiore di Perugia presenterà infatti “Lae la Bestia” con Chiara Mancini e Raffaele Ottolenghi, regia di Massimiliano Burini (età consigliata dai cinque anni). Nel bel mezzo della tempesta di neve,perde la strada e si ritrova in un roseto, davanti ad un castello dall’aspetto antico. Coglie una rosa, entra per chiedere riparo. Così comincia la celebre fiaba, qui riproposta in chiave contemporanea: Bestia non è un animale spaventoso, ma un uomo che si considera un mostro perché non accetta il suo aspetto. Per questo si nasconde dagli altri, nel buio del suo castello. I due protagonisti si riconoscono simili, capiscono di essere complementari come l’ombra e la luce.