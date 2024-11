Juventus, gli esami strumentali escludono lesioni per Savona

Leggi su Sportface.it

Sospiro di sollievo per Nicolò, uscito anzitempo durante la sfida del Villa Park tra Aston Villa ea causa di un problema muscolare. Il terzino destro bianconero quest’oggi si è recato al J Medical per glidel caso, che hanno escluso lezioni per il giovane calciatore. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni, fa sapere il club in una nota., gliperSportFace.