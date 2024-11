Ilrestodelcarlino.it - Jesi, "via Venetica riasfaltata ora interveniamo in via Fontedamo"

(Ancona), 28 novembre 2024 – “Prosegue a tappe forzate il programma di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi che consideriamo una priorità assoluta, consapevoli dell’attenzione e delle richieste della città”. Così l’Amministrazione comunale che spiega: “Proprio per questo abbiamo messo in campo quest’anno risorse per 1,7 milioni di euro, vale a dire oltre il triplo di quelle in media stanziate nell’ultimo decennio”. Si è appena conclusa l’asfaltatura di via“strada periferica che aveva subito un pericoloso cedimento, ricompresa nell’appalto dei lavori avviati con l’intervento in notturna alla rotatoria di via, proseguiti in via Montelatiere (la corta per San Marcello) e che si concluderanno ora con un ulteriore intervento in viain prossimità dello svincoloEst della superstrada e in via Giuliano Latini, dove anche qui vi è una parte di strada interessata a cedimento.