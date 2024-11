Liberoquotidiano.it - "Io lo ho sempre detto". De Ketelaere fa impazzire il Milan, Gasperini sfotte i rossoneri

Da quando è all'Atalanta è il lontano parente del giocatore visto al. Stiamo parlando di Charles De, che con Mateo Retegui sta componendo una coppia magica davanti, come visto contro Young Boys. I belga ha dispensato lezioni di calcio in tutte le zone: in area, al limite, a cinquanta metri dalla porta. E Gian Piero, dopo la sua doppietta in Champions, lo ha coccolato: "Meritava lui il premio di MVP della partita,che gli algoritmi non ci azzeccano", ha sorriso. "Fa cose che l'anno scorso non faceva – ha aggiunto l'allenatore dell'Atalanta — L'Europa League gli ha aumentato l'autostima". Ma anche Retegui è in un momento dopo, per i suoi 14 gol stagionali in 19 partite. Il lavoro della Dea ha sottolineato i pregi di Mateo, ora esploso dopo l'esperienza positiva al Genoa: ”Sono molto contento perché abbiamo giocato una grandissima partita, soprattutto nel primo tempo — ha commentato alla fine della partita l'attaccante — Siamo venuti qui per vincere e ce l'abbiamo fatta, ora riposiamo e poi penseremo al prossimo impegno di campionato contro la Roma".