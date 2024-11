Inter Javier Zanetti | Stiamo facendo cose straordinarie

Leggi su Sportface.it

“Ancora mancano tante partite, ma finora il bilancio è molto positivo, i ragazzi stannoin campionato e in Champions, dimostrano sempre compattezza di gruppo in ogni partita e questo grazie al grandissimo lavoro del nostro mister e del suo staff, siamo una realtà che vive il presente, che pensa al futuro e che vuole essere sempre competitiva”.venuto a Sky Sport a margine di un evento della Fondazione Pupi, il vicepresidente dell’, ha parlato così di quanto fatto in stagione dai nerazzurri e poi del prossimo impegno contro la Fiorentina: “Sarà durissima perchè a Firenze non è mai facile e perchè affrontiamo una squadra che ha i nostri stessi punti e che vuole essere protagonista, sicuramente sarà una partita molto combattuta”.: “” SportFace.