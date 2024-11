Lanazione.it - Innovazone e sicurezza, le cure oncologiche

I professionisti sanitari dello Iov, l’Istituto oncologico veneto, sono presenti al forum con uno stand in cui presentano e condividono contenuti innovativi relativi a varie tematiche in ambito oncologico, quali il rischio clinico e infettivo e ladelle, lo sviluppo di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, la chirurgia robotica e il case management e l’intelligenza artificiale. Ad Arezzo Fiere la dottoressa Ketti Ottolitri, Risk Manager dell’Istituto, presenti come moderatori e relatori alle iniziative del Forum anche il Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina e il Direttore Sanitario dott.ssa Annamaria Saieva. L’Istituto Oncologico Veneto è un centro Hub a valenza nazionale, una struttura all’avanguardia nella cura dei tumori, con diverse sedi operative in tutta la regione del Veneto, tra cui Padova e Castelfranco Veneto.