Infezioni sessualmente trasmissibili, tra i giovani poca consapevolezza e rapporti sessuali non protetti. Sì all’educazione sessuale nelle scuole. I dati dell’Osservatorio “Giovani e Sessualità”

Leggi su Orizzontescuola.it

1 giovane su 2, il 47,6%, non sa riconoscere le(IST). Anche la conoscenza sui metodi di prevenzione risulta essere limitata: meno di 1 giovane su 2 (44%) usa abitualmente il preservativo e quasi 5su 10 (46,6%) non sanno che è l’unico metodo contraccettivo in grado di proteggere dal contagio di.L'articolo, tra inon. Sì. Ità” .