Indonesia decine di morti per le inondazioni a Sumatra | soccorritori alla ricerca dei dispersi

Almeno 20 persone sono morte a causa delleimprovvise sull’isola di, in, che hanno fatto precipitare fango e rocce dai fianchi delle montagne. Icontinuano le ricerche dei. Le piogge torrenziali del fine settimana hanno provocato lo straripamento dei fiumi in quattro distretti collinari della provincia diNord, spazzando via case e distruggendo fattorie. Tra le vittime ci sono anche dei bambini.