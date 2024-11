Liberoquotidiano.it - Indagine Piepoli: infertilità un fenomeno diffuso ma i trattamenti sono poco conosciuti. Cresce l'interesse per PMA

La maggioranza degli italiani riconosce l'come un problema reale e trasversale, che coinvolge entrambi i sessi e tocca le dimensioni economiche, sociali, mediche ed emotive. Tuttavia, permangono pregiudizi, tabù e un insufficiente supporto a chi si trova ad affrontare questa difficoltà, con solo il 25% degli italiani che conosce le terapie e gli interventi per il trattamento dell', mentre il 74% crede che la fecondazione assistita possa dare un contributo significativo nel contrasto al calo demografico in atto in Italia. È quanto emerge dall'“Ildell': percezioni e vissuti degli italiani”, condotta dall'Istituto, tra i temi al centro del Congresso Nazionale della Società Italiana della Riproduzione (S.I.d.R.), presieduta dal Professor Ermanno Greco, organizzato insieme alla Società Italiana Policistosi Ovarica (SIPO), che si è tenuto a Roma, all'Università Medica Internazionale UniCamillus.