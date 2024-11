Milanotoday.it - Incidente a Milano, si schianta contro un albero: grave ragazzo

Leggi su Milanotoday.it

Undi 22 anni è rimastomente ferito in unin via Salesina a(zona Forlanini) nella notte tra mercoledì e giovedì 28 novembre.Tutto è accaduto intorno alla 1, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica dello schianto è al.