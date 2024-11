Milanotoday.it - Incendio a Milano, appartamento devastato dalle fiamme

Leggi su Milanotoday.it

in zona Calvairate nella serata di mercoledì 27 novembre: lehanno avvolto euna mansarda di un palazzo al civico 5 di via Farsaglia. Il rogo, nel dettaglio, è scoppiato intorno alle 22.30 e ha interessato il tetto che sovrasta unattualmente in.