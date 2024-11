Quotidiano.net - In nove mesi P2P ha transato 1 miliardo

Il servizio di PostePay P2P, che consente lo scambio di denaro in tempo reale tra i clienti della community Postepay nei primi 9del 2024 ha già registrato oltre 1di. Lo riferisce Poste Italiane, società guidata da Matteo Del Fante (in foto) che ha presentato al Salone dei Pagamenti in corso a Milano la ‘Road to Connect’.